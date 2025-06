Rekord bei U21-EM: 220.000 Tickets verkauft

Rekord vor Turnierstart: Für die am Mittwochabend beginnende U21-EM in der Slowakei sind bereits 220.000 Tickets verkauft worden. Das teilte die UEFA wenige Stunden vor dem Auftaktspiel zwischen dem Gastgeber und Spanien am Abend (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) mit.

Neben dem Eröffnungsspiel seien weitere sechs Begegnungen bereits ausverkauft, darunter das Finale am 28. Juni in der Hauptstadt Bratislava und alle Spiele in Presnov, wo neben drei Vorrundenspielen der Gruppe D (Ukraine, Dänemark, Niederlande und Finnland) auch ein Viertelfinale ausgetragen wird.

Die meisten Tickets wurden in die Slowakei, nach Tschechien und Finnland verkauft. Die DFB-Auswahl wird bei ihrem Auftaktspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen Slowenien laut DFB von 550 deutschen Fans unterstützt, in der Gruppe B trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo zudem auf die Tschechen (Sonntag) und Titelverteidiger England (18. Juni).