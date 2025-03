Rekord für Haaland - aber kein Sieg

Superstürmer Erling Haaland hat in der englischen Premier League einen weiteren Rekord aufgestellt - für einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation hat es aber nicht gereicht. Der Norweger traf für Manchester City beim 2:2 (2:1) gegen Brighton and Hove Albion per Foulelfmeter: Es war seine 100. direkte Torbeteiligung im 94. Ligaspiel (84 Tore, 16 Vorlagen), niemanden war das schneller gelungen.

Auch der ehemalige Frankfurter Omar Marmoush traf (39.) nach Vorlage von Ilkay Gündogan. Dennoch muss City befürchten, in der Königsklasse in der Saison 2025/26 Zuschauer zu sein. In den Achtelfinal-Playoffs der laufenden Saison war ManCity an Real Madrid gescheitert, in der Liga ist der Meister nur Fünfter.

Pervis Estupinan (21.) überraschte den deutschen City-Torhüter Stefan Ortega Moreno mit einem direkten Freistoß, das 2:2 erzielte Jack Hinshelwood (48.). Auch Brighton, von Teammanager Fabian Hürzeler betreut, hofft auf einen Champions-League-Platz. ManCity ist weiterhin nur einen Punkt entfernt.