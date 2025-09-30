Rekord-Titel Nummer 35? Müller will einfach nur "gewinnen"

34 Titel hat Thomas Müller schon, nun winkt Nummer 35 - doch der deutsche Rekord interessiert den 2014er-Weltmeister nicht wirklich. Er konzentriere sich "nicht darauf, Geschichte zu schreiben. Ich konzentriere mich darauf, dieses Gefühl des Sieges zu haben, dieses Gefühl, dass wir stark sind und uns als Team weiterentwickeln und gemeinsam Spaß am Fußball haben", sagte der 36-Jährige mit Blick auf das Finale des kanadischen Pokal-Wettbewerbs mit seinen Vancouver Whitecaps gegen den kleinen Lokalrivalen Vancouver FC (Donnerstag, 04.00 Uhr MESZ).

Müller und seine Whitecaps gehen als klarer Favorit in das Final-Derby, alles andere als Titel Nummer 35 für Müller wäre eine Blamage. Doch der ehemalige Angreifer von Bayern München warnt vor zu hohen Erwartungen. "Es ist ein Pokalspiel, alles ist möglich, man muss bereit sein", sagte Müller, der wie Toni Kroos bisher auf 34 Titel kommt: "Und das einzige Ziel ist es, zu gewinnen. Wir wollen nicht nur spielen. Das ist für alle in der Mannschaft klar." Zudem könnten sich die Whitecaps mit einem Erfolg einen Platz im CONCACAF Champions Cup (vergleichbar mit der Champions League in Europa) für die nächste Saison sichern.

Müller spielt nicht Fußball, um Titel zu gewinnen, sondern wegen des "Wettbewerbs, um Titel kämpfen zu können", sagte er, aber natürlich "möchte" er "den Fans und dem Publikum" ein "paar Pokale" präsentieren, "um eine Party zu feiern". Nun steht seine 35. Titel-Feier an.