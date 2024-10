Rekord winkt: Schalke-Frauen erwarten BVB zum ersten Derby

Königsblau gegen Schwarz-Gelb, Zweiter gegen Erster und ein erwarteter Zuschauerrekord: Was im Männer-Fußball derzeit wie eine weit entfernte Vision klingt, wird bei den Frauen am Sonntag Realität. Erstmals kommt es zum Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund - und es steht viel auf dem Spiel.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein Teil dieser Geschichte sein darf", sagte Schalkes Mittelfeldspielerin Nathalie Bollmann auf der Vereinshomepage: "Der Fußball der Frauen wurde beim BVB zur selben Zeit gegründet wie bei uns auf Schalke, seitdem sind wir in unseren Ligen parallel gelaufen. Seit Tag eins war uns bewusst, dass wir irgendwann auf sie treffen werden, wenn der Weg so weitergeht."

Im alten, aber umgebauten Parkstadion ist es nun ab 16.00 Uhr so weit: Im Topspiel der viertklassigen Westfalenliga hat der ungeschlagene Zweite Schalke (24 Punkte) den Spitzenreiter Dortmund (25) zu Gast. Nur der Meister steigt am Ende der Saison in die Regionalliga auf.

Beide Teams hatten sich fast zeitgleich gegründet. Anders als andere Klubs mit großem Namen entschieden sich sowohl Schalke als auch der BVB, ganz unten in der Kreisliga zu starten. Seither marschieren die Teams durch die Ligen, spielten aber jeweils in anderen Staffeln und sind sich daher noch nicht begegnet.

Das Interesse ist jedenfalls groß: Allein die Dortmunder haben für das Derby schon fast 800 Tickets verkauft. "Ich hoffe, dass wir den Zuschauerrekord für die Westfalenliga knacken können", sagte Schalke-Trainer Stefan Colmsee der ARD. Bislang steht dieser bei 1083 Fans - aufgestellt vom BVB.