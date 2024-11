Remis gegen Southampton: VAR rettet Brighton einen Punkt

Der deutsche Trainer Fabian Hürzeler und sein Klub Brighton & Hove Albion haben überraschend gegen den Tabellenletzten der Premier League Punkte liegen gelassen. Gegen den FC Southampton stand es am Ende 1:1 (1:0), die Seagulls hatten dabei sogar noch Glück, dass den Gästen nach Videobeweis ein zweiter Treffer aberkannt wurde. Durch das Remis verpasste Brighton den zumindest vorläufigen Sprung auf Rang zwei.

Kaoru Mitoma (29.) stürzte sich in den Kopfball, der Brighton in Führung brachte. Davon ließ sich der Tabellenletzte aus Southampton allerdings nicht entmutigen und schaffte in der 59. Minute durch Flynn Downes den Ausgleich. Damit nicht genug: Fünf Minuten lang checkte der VAR den vermeintlichen Führungstreffer von Southampton (67.), ehe er ihn wegen einer hauchzarten Abseitsstellung und einer Behinderung des Brighton-Keepers zurücknahm.