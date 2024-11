Remis im Nebel: Bayern wieder auf Platz eins

Die Fußballerinnen von Bayern München haben den Sieg im Bundesliga-Topspiel verpasst, aber dennoch die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus kam am Montagabend bei dichtem Nebel nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt hinaus. Mit nun 19 Zählern verdrängte der Titelverteidiger trotzdem den punktgleichen Rivalen VfL Wolfsburg wieder von der Spitze.

"Wir waren sehr dominant. Wenn du das Tor nicht machst, bleibt das Spiel offen. Es fühlt sich nach zwei verlorenen Punkten an", sagte Münchens Carolin Simon bei MagentaSport. Frankfurt-Trainer Niko Arnautis war zufrieden: "Wir können mit dem Punkt sehr gut leben."

Pernille Harder (34.) traf vor den Augen von Sportvorstand Max Eberl für München. Nicole Anyomi (68.) konterte im zweiten Durchgang für die drittplatzierten Frankfurterinnen, die mit einem eigenen Erfolg Rang eins übernommen hätten. Für die Bayern, die sich nach einer verletzungsbedingten Auswechslung Sorgen um Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn machen, vergab zudem Georgia Stanway (4.) früh einen Handelfmeter.

Im nebligen München gaben die Gastgeberinnen den Ton an, nach einer Flanke von Gwinn blockte Frankfurts Sara Doorsoun den Ball mit dem Arm. Stanway scheiterte aber zunächst an Eintracht-Torhüterin Stina Johannes, bevor sie den Nachschuss aus kürzester Distanz über das Tor schoss.

Doch München ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, erspielte sich mehrere Chancen - und belohnte sich. Nach einem Eckball von Klara Bühl erzielte Harder mit dem Kopf die verdiente 1:0-Pausenführung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab Laura Freigang (50.) die große Chance auf den Frankfurter Ausgleich. Fast 20 Minuten später machte es Anyomi dann besser, nach einer tollen Soloaktion traf sie zum etwas überraschenden 1:1. In der Folge blieb es ein umkämpftes Spiel, in dem Gwinn in der Schlussphase im Zweikampf mit Sophia Kleinherne unabsichtlich einen Arm ins Gesicht bekam. Blutend musste die 25-Jährige ausgewechselt werden.