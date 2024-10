Rettig zu Klopp-"Coup": Keinen Einfluss auf "DFB-Belange"

Der spektakuläre Wechsel von Jürgen Klopp ins Red-Bull-Imperium hat auch Andreas Rettig erstaunt. Auswirkungen auf die Nationalmannschaft, mit der Klopp immer wieder in Verbindung gebracht worden ist, sieht der Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aber nicht. "In der Tat ist das ein Coup, zu dem man gratulieren kann, der aber keinen Einfluss auf unsere DFB-Belange hat", sagte Rettig der Welt am Sonntag.