Reus begrüßt Müller in der MLS

Marco Reus hat seinen alten Wegbegleiter Thomas Müller mit freundlichen Worten in der Major League Soccer begrüßt. "Ich wollte erstmal herzlichen Glückwunsch und willkommen in der MLS sagen", sagte der frühere Dortmunder in einem kurzen YouTube-Video und fügte mit Blick auf die Vertragsunterschrift seines früheren Bayern-Rivalen bei den Vancouver Whitecaps an: "Ich hoffe, du wirst viel Spaß haben, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid."

Reus spielt bei Los Angeles Galaxy, Müller setzt seine Karriere nach dem Abschied von Bayern München nun in Kanada fort. Die beiden kennen sich aus den vielen gemeinsamen Jahren in der Fußball-Bundesliga bestens. In den Duellen zwischen Reus' Borussia Dortmund und den Bayern hatte meist Müller die Nase vorn. Von 36 Spielen gewann Müller 22, Reus neun. Dazu gab es fünf Unentschieden.