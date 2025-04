Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo trauert um seinen Entdecker und großen Förderer. Wie sein ehemaliger Verein Sporting Lissabon in den Sozialen Medien mitteilte, verstarb der ehemalige Chefscout Aurelio da Silva Pereira im Alter von 77 Jahren. "Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben. Ich werde niemals aufhören dankbar zu sein für alles, was er für mich und so viele andere Spieler gemacht hat. Ruhe in Frieden, Mr. Aurelio", schrieb Ronaldo auf X.