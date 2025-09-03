RTL: Früherer BVB-Coach Terzic wird TV-Trainerexperte

Der TV-Sender RTL hat sich für seine Übertragungen mit dem ehemaligen Cheftrainer Edin Terzic von Borussia Dortmund verstärkt. Das gab die Mediengruppe am Mittwoch bekannt. Der 42-Jährige wird künftig als TV-Trainerexperte für RTL im Einsatz sein. Er freue sich darauf, "den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können", sagte Terzic, der seinen ersten Auftritt beim deutschen WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln an der Seite von Lothar Matthäus haben wird.

"Edin Terzic steht für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel. Als Trainer mit internationaler Erfahrung bringt er wertvolle Perspektiven mit, die unsere Berichterstattung weiter stärken", sagte Ivo Hrstic, Ressortleiter Sport bei RTL NEWS.

In zwei Amtszeiten als Trainer von Borussia Dortmund hatte er 2021 den DFB-Pokal gewonnen. Außerdem gelang ihm 2024 der Einzug ins Finale der Champions League. Ein Jahr zuvor hatte Terzic mit Dortmund nur knapp die deutsche Meisterschaft verpasst. Erste TV-Erfahrungen als Fußball-Experte und Analyst sammelte er anschließend bei Prime Video.