Rückkehr nach Deutschland? Berger sagt "niemals nie"

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger kann sich eine Rückkehr zu einem deutschen Klub vor dem Ende ihrer Laufbahn vorstellen. "Ich sage niemals nie. Es wäre schön, am Ende meiner Karriere noch mal in Deutschland zu spielen und in der Nähe meiner Familie zu sein", sagte die 34-Jährige vom US-Klub Gotham FC dem kicker: "Wenn es ein gutes Angebot gibt, würde ich darüber nachdenken." Sie schaue sich "immer mal wieder" Spiele aus der Bundesliga im Fernsehen an. "Aber nicht so oft, das ist auch wegen der Zeitverschiebung schwierig."

Berger war 2014 von Turbine Potsdam zu Paris Saint-Germain gewechselt und spielt seitdem im Ausland. Die gebürtige Göppingerin, die nach ihren starken Leistungen bei der EM zum zweiten Mal in Folge als Fußballerin des Jahres in Deutschland ausgezeichnet wurde, besitzt bei ihrem derzeitigen Klub aus New York noch einen Vertrag bis Ende 2026. Bei Gotham spielt sie gemeinsam mit ihrer Verlobten Jessica Carter.

Ihre Zukunft im deutschen Nationalteam ließ Berger weiterhin offen. "Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht", sagte die Torhüterin, die seit den Olympischen Spielen im Vorjahr die deutsche Nummer eins ist: "Ich muss auf meinen Körper hören. Wenn ich weiß, dass ich nicht mehr mithalten kann, dann tue ich der Mannschaft auch keinen Gefallen. Aber bis jetzt läuft es ja noch gut."