Rückschlag für City im Königsklassen-Kampf

Der englische Fußball-Topklub Manchester City hat im Kampf um die Königsklasse einen unerwarteten Rückschlag einstecken müssen. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht FC Southampton kamen die Skyblues über ein 0:0 nicht hinaus. Das Team von Pep Guardiola verpasste den fünften Premier-League-Sieg in Folge trotz einer Vielzahl an Abschlüssen, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush traf in der Schlussphase die Latte (90.+1).