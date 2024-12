Rückschlag für Eintracht-Frauen: Dunst erleidet Kreuzbandriss

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss lange auf Barbara Dunst verzichten. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin hat im Einsatz für Österreichs Nationalteam einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Am Mittwoch ist Dunst bereits erfolgreich in Innsbruck operiert worden, wie der Tabellenzweite mitteilte.

Verletzt hatte sich die SGE-Stammkraft am Dienstagabend im Play-off-Rückspiel der EM-Qualifikation gegen Polen. Wie im Hinspiel verloren die Österreicherinnen auch in Wien mit 0:1 (0:0) und verpassten so die Teilnahme an der EURO 2025 in der Schweiz (2. bis 27. Juli).