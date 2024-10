Rücktritt: Eidevall verlässt Arsenal-Frauen

Sechs Tage nach der 2:5-Niederlage beim FC Bayern in der Champions League ist der Schwede Jonas Eidevall als Trainer der Fußballerinnen des FC Arsenal zurückgetreten. Das teilte der Klub aus der Women's Super League am Dienstag mit. Mit nur einem Sieg aus vier Spielen stehen die Arsenal-Frauen nur auf Rang sechs in der Liga, in München hatte es zudem zum Königsklassen-Start eine klare Pleite gegeben.