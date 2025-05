Rücktritt vom Rücktritt: Marta wieder in der Selecao

Brasiliens Fußballidol Marta bekommt einfach nicht genug von der Selecao. Die 39 Jahre alte Stürmerin kehrt neun Monate nach ihrem Rücktritt nach Olympia-Silber zurück in die Nationalmannschaft. Nationaltrainer Arthur Elias berief die Starspielerin des US-Meisters Orlando Pride am Dienstag für die letzten Tests vor der Kaderbenennung zur Copa America in Ecuador (12. Juli bis 2. August).