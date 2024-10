Rücktritt vom Rücktritt: Schmidt will wieder Fußball spielen

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Bianca Schmidt kann es doch nicht lassen - und kehrt für den Bundesliga-Aufsteiger Turbine Potsdam aufs Spielfeld zurück. "Die letzten Wochen in meiner neuen Funktion haben mir viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich doch noch nicht so ganz ohne das Fußballspielen kann", sagte die 34-Jährige, die ihre Karriere eigentlich im Sommer beendet hatte, am Freitag in einem Klubstatement.