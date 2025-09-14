Rüdiger nach Verletzung: "Ich werde wieder aufstehen"

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger will sich durch seine schwere Oberschenkelverletzung nicht aus der Bahn werfen lassen. "Ich habe schon Rückschläge erlebt und werde immer wieder aufstehen", schrieb der Innenverteidiger des spanischen Rekordmeisters Real Madrid bei X. Er werde "alles geben, um so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent zu sein."

Zu seiner Ausfalldauer machte der 32-Jährige keine Angaben. "Wie ihr alle wisst, hasse ich nichts mehr, als nicht mit meinen Teamkollegen für den Verein kämpfen zu können", schrieb Rüdiger nur und bedankte sich bei seinen Fans für "all eure Genesungswünsche".

Rüdiger erlitt die Verletzung im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel bei San Sebastian (2:1) am Samstag. Spanische Medien spekulierten über eine Pause von bis zu zwei Monaten. Damit könnte Rüdiger auch die WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November verpassen. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Rüdiger als Abwehrchef gesetzt.