Rüdiger trifft auf beiden Seiten: Real im Supercup-Finale

Anzeige

Antonio Rüdiger traf vorne, Antonio Rüdiger traf hinten: Nach einem kuriosen Doppelpack des deutschen Nationalverteidigers hat Spaniens Rekordmeister Real Madrid das Finale im nationalen Supercup erreicht. Beim Turnier im saudi-arabischen Riad besiegte Real den Stadtrivalen Atletico Madrid in einem wilden Spiel 5:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung.

Endspiel-Gegner am Sonntag ist der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem FC Barcelona um Ilkay Gündogan und CA Osasuna, die sich am Donnerstag gegenüberstehen.

Rüdiger, der bereits in der Vorwoche zum Sieg in der Liga gegen RCD Mallorca getroffen hatte, erzielte in der 20. Minute das zwischenzeitliche 1:1 für Real. Sein Eigentor in der 78. Minute brachte Atletico 3:2 in Führung, der Ex-Leverkusener Daniel Carvajal (85.) rettete Real aber in die Verlängerung.

Dort sorgte ein erneutes Eigentor zum 4:3 für die Vorentscheidung - Stefan Savic traf in der 116. Minute zu Ungunsten Atleticos, bei dem der Franzose Antoine Griezmann mit seinem 174. Pflichtspieltreffer zum alleinigen Klub-Rekordtorjäger aufstieg.

Vor dem Spiel wurde des verstorbenen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer mit einer Schweigeminute gedacht.