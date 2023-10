Saka fehlt England gegen Australien und Italien

Anzeige

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate muss in den anstehenden Länderspielen auf Bukayo Saka verzichten. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hat mit muskulären Problemen zu kämpfen und soll seine Rehabilitation bei seinem Verein FC Arsenal fortsetzen. Das teilten die Three Lions am Montag mit. Eine Nachnominierung ist nicht vorgesehen.

Saka hatte bereits den 1:0-Sieg im Topspiel der Premier League gegen Manchester City am Sonntag verpasst. Der englische Vizeeuropameister empfängt am Freitag (20.45 Uhr) in einem Länderspiel die australischen Fußballer im Wembley-Stadion. Am 17. Oktober folgt im Nationalstadion im Rahmen der EM-Qualifikation das Duell mit Europameister Italien - es ist die Neuauflage des EM-Endspiels von vor zwei Jahren.