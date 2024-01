Samt Mane-Vorlage: Senegal siegt souverän gegen Gambia

Anzeige

Die senegalesische Nationalmannschaft hat mit ihrem Topstar Sadio Mane gegen Gambia einen souveränen Start in die Mission Titelverteidigung des Afrika Cups hingelegt. Im ersten Gruppenspiel gegen Gambia holte die Mannschaft von Trainer Aliou Cisse einen 3:0 (1:0)-Sieg.

Schon früh im Spiel traf Pape Gueye nach einer Vorlage von Mane zur Führung (4.). Kurz vor der Pause flog Gambias Ebou Adams vom Platz (45.+8), in der zweiten Halbzeit machte Lamine Camara mit einem Doppelpack in Überzahl alles klar (52./86.) - der traumhafte Schlenzer aus 20 Metern zum Endstand war besonders sehenswert.

Auf Mane und Co. warten in Gruppe C außerdem Kamerun und Guinea, die sich am Montag (18.00 Uhr) ebenfalls noch gegenüber stehen.