Sanchez kehrt zu Inter Mailand zurück

Der chilenische Fußball-Nationalstürmer Alexis Sanchez kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Der 34-Jährige läuft künftig wieder für Inter Mailand in der Serie A auf und unterzeichnete dort einen Einjahresvertrag. Das teilte der italienische Topklub am Samstag mit. Sanchez war erst im letzten Sommer nach Frankreich zu Olympique Marseille gewechselt, erzielte dort 18 Treffer in der vergangenen Saison.

Der zweimalige Sieger der Copa America gilt als einer der besten chilenischer Fußballer der Geschichte, gewann mit Inter bereits 2021 die italienische Meisterschaft. Bei der Nerazzurri trifft er auf den ehemaligen Gladbacher Marcus Thuram und den Österreicher Marko Arnautovic und dürfte mit den beiden um den Sturmplatz neben dem argentinischen Weltmeister Lautaro Martinez konkurrieren.