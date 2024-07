Sane adelt Kroos: "Er macht uns stärker"

Für Leroy Sane ist die Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Schlüssel zum Erfolg. "Vorher waren wir nicht so stabil. Das war eine große Schwäche von uns. Diese Schwäche hat er uns genommen", sagte Sane vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Spanien am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart.