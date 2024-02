Sane bleibt für drei Länderspiele gesperrt

Anzeige

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss bis zur EM-Generalprobe auf Leroy Sane verzichten. Der Offensivspieler ging vor der Berufungskommission der FIFA erfolglos gegen seine Sperre nach einer Roten Karte vor, er fehlt dem Bundestrainer Julian Nagelsmann damit in den kommenden drei Länderspielen. Sane war im November im Test gegen Österreich in Wien (0:2) nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden.

Im März tritt das DFB-Team zunächst in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) an. Im Juni sind im unmittelbaren Vorfeld der Heim-EM zwei weitere Tests geplant, Ort und Gegner sind noch offen. Sane darf erst im zweiten Juni-Länderspiel wieder mitwirken. Die EM beginnt für Deutschland am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland, weitere Gegner in der Vorrunde sind Ungarn und die Schweiz.