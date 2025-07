Sané: DFB-Team braucht Musialas "geniale Momente"

Nationalspieler Leroy Sané hofft nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala auf eine schnelle Rückkehr seines Kumpels. "Ich hoffe sehr, dass er bald wieder fit ist. Bayern und die Nationalmannschaft brauchen ihn und seine genialen Momente", sagte Sané bei Sky Sport.

Bayern-Jungstar Musiala hatte sich im Viertelfinalduell bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) bei einem Zusammenprall mit Torhüter Gianluigi Donnarumma das linke Wadenbein gebrochen. Der 22-Jährige war am Montag operiert worden und fällt monatelang aus.

"Es ist so unfassbar bitter, ich war erst einmal fassungslos", betonte Sané, der am 1. Juli vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul gewechselt war. Er habe Musiala "direkt bei WhatsApp geschrieben, später haben wir dann auch noch telefoniert", erzählte Sané: "Er war gerade erst wieder auf dem Weg, 100 Prozent fit zu werden und dann das. Es tut mir so unendlich leid für ihn. Das ist so ärgerlich."