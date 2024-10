Schmidt gratuliert Kleindienst: "Hat er sich verdient"

Das erste "richtige" Spiel im Europapokal, der erste Schritt auf dem Weg in die K.o.-Phase der Conference League: Doch Frank Schmidt hatte an diesem denkwürdigen Tag für den 1. FC Heidenheim auch einen nicht vergessen, der großen Anteil am Fußballmärchen auf der Ostalb hat.

"Sehr" freue er sich für seinen Ex-Spieler Tim Kleindienst, der am Donnerstag erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen worden war. "Wir hatten heute kurzen Kontakt, und ich habe ihm gratuliert", sagte Schmidt nach dem 2:1 gegen Olimpija Ljubljana bei RTL+: "Das hat er sich durch konstant gute Leistungen verdient, wahrscheinlich nicht nur in den letzten drei Monaten, sondern gerade hier über viele Jahre und in der letzten Bundesligasaison."

Kleindienst (29) hatte Heidenheim in die Bundesliga geschossen und dort auf Anhieb überzeugt. In der vergangenen Saison traf er in 35 Spielen in der Bundesliga und dem DFB-Pokal 14 Mal und legte fünf Tore auf. Auch dank ihm qualifizierte sich der Dorfklub für die Conference League. Im Sommer unterschrieb Kleindienst dann bis 2028 bei Borussia Mönchengladbach.

"Der Wechsel war für ihn der nächste Schritt und jetzt die Belohnung für seinen unbändigen Einsatz und für seine Qualität", sagte Schmidt: "Es freut mich, wenn sich ein Spieler, der sehr lange bei uns gespielt hat, Nationalspieler nennen darf."

In der laufenden Saison kommt Kleindienst auf drei Torbeteiligungen in sechs Spielen. Nach dem Spiel mit Gladbach beim FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) geht es zur Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Kleindienst nach dem Ausfall von Mittelstürmer Niclas Füllkrug (West Ham United) in seinen Kader für die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober) berufen.