Schneesturm: Messis Saisonstart verzögert sich um einen Tag

Für Superstar Lionel Messi verzögert sich der Saisonstart mit dem US-Klub Inter Miami. Die ursprünglich für Dienstag angesetzte Partie im CONCACAF Champions Cup bei Sporting Kansas City wurde aufgrund eines bevorstehenden starken Schneesturms um 24 Stunden nach hinten verlegt. Die Partie soll nun am Mittwochabend (Ortszeit) ausgetragen werden.

Schon vor der Entscheidung hatte Miami-Coach Javier Mascherano bestätigt, dass Messi unabhängig von den Wetterbedingungen dabei sein wird. "Messi ist zu 100 Prozent verfügbar, und ich kann garantieren, dass Leo spielen wird", sagte er. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Messi angesichts der frostigen Temperaturen womöglich auf die Reise verzichten könnte.

In der Major League Soccer (MLS) bestreitet Miami am Samstag das erste Saisonspiel gegen New York City FC. In der Vorsaison gewann das Team um Messi die Hauptrunde, scheiterte dann aber gleich im ersten Play-off-Duell.