Schottlands Rekordtorschütze Law verstorben

Der ehemalige schottische Fußball-Profi Denis Law ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das teilte die Familie des früheren Angreifers am Freitag mit. "Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Vater Denis Law leider verstorben ist. Er hat einen harten Kampf gekämpft, aber jetzt ruht er in Frieden", so die Familie in einer Erklärung.