Schwedisches Hauptstadderby nach Böllerwürfen abgebrochen

Das Stockholmer Fußballderby zwischen Hammarby IF und Djurgardens IF in Schwedens höchster Spielklasse Allsvenskan ist nach Fanausschreitungen abgebrochen worden. Beim Stand von 2:0 für Hammarby in der zweiten Halbzeit flogen mehrere Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock auf das Spielfeld, in der 76. Minute folgte der Abbruch. Die Liga teilte mit, dass die Partie am Montag (14.00 Uhr) vor leeren Rängen fortgesetzt wird.