Schwere Knieverletzung: OP zwingt Plea zu monatelanger Pause

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Alassane Plea muss operiert werden und wird dem niederländischen Meister PSV Eindhoven länger fehlen. Wie die PSV am Montagabend mitteilte, hat sich der 32-Jährige am Sonntag im zweiten Saisonspiel beim FC Twente (2:0) eine "schwere Knieverletzung" zugezogen und werde für den Rest der Hinrunde und zumindest Teile der Rückrunde ausfallen.

"Das ist ein sehr unangenehmer Ausgang, vor allem für Alassane und natürlich auch für die PSV", sagte Sportdirektor Ernest Stewart. Plea war im Sommer nach sieben Jahren bei Borussia Mönchengladbach in die Eredivisie gewechselt. Laut Mitteilung werde sich Eindhoven aufgrund der Verletzung nun noch nach einem Ersatz auf dem Transfermarkt umsehen.