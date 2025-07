Schwerwiegende Vertragsverletzung: Barca sagt Test in Japan ab

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat ein Testspiel gegen Vissel Kobe im Rahmen seiner Saisonvorbereitung in Japan kurzfristig abgesagt. Wie der Spitzenklub am Mittwochabend mitteilte, sei der Entschluss wegen "schwerwiegender Vertragsverletzungen" des Veranstalters getroffen worden. Die Partie der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hätte am kommenden Sonntag stattfinden sollen.

Der Verein bedauerte die Absage und ließ offen, ob er die Reise nach Asien in den kommenden Tagen überhaupt antritt. "Der Klub wird die Planung der Sommerreise nach Südkorea überdenken", hieß es weiter. Dort sind am 31. Juli und am 4. August Testspiele gegen den FC Seoul und Daegu FC vorgesehen. Voraussetzung sei jedoch, dass der verantwortliche Veranstalter "bestimmte Bedingungen" erfülle. Weitere Details nannten die Katalanen nicht.