Sechster Sieg in Serie: Nottingham Forest unaufhaltsam

Nottingham Forest hat seinen unverhofften Erfolgslauf in der Premier League unbeirrt fortgesetzt und den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Vor den Augen des neuen englischen Fußball-Nationaltrainers Thomas Tuchel gewann das Überraschungsteam aus dem Herzen Englands am Montagabend mit 3:0 (2:0) bei den Wolverhampton Wanderers und festigte den dritten Tabellenplatz.