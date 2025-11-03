Fussball
Serbien: Neue Details zum Tod von Trainer Mladen Zizovic
- Aktualisiert: 05.11.2025
- 23:03 Uhr
- ran.de
Tödliche Tragödie um Trainer Mladen Zizovic. Der 44-Jährige verstarb nach einem Zusammenbruch während eines Erstliga-Spiels seines Teams in Serbien. Nun gibt es neue Details.
Am Montagabend ereignete sich im serbischen Fußball ein tödlicher Vorfall bei der Partie in der ersten Liga zwischen dem FK Mladost Lucani und dem FK Radnicki 1923 Kragujevac.
Der Trainer der Gäste, Mladen Zizovic, brach während des Spiels zunächst zusammen. Wenige Minuten später verstarb der Bosnier im Alter von nur 44 Jahren.
"Mit tiefster Trauer teilen wir der Öffentlichkeit, Fans und Sportfreunden mit, dass unser Cheftrainer Mladen Zizovic beim heutigen Spiel zwischen Mladost und Radnicki 1923 in Lucani gestorben ist", hieß es in einem Statement des Klubs auf "Facebook"
Zizovic beschwerte sich über Fisch beim Mittagessen
Radnicki-Verteidiger Mehmed Cosic hat nun von einem Vorfall beim Mittagessen des Teams berichtet.
"Sie haben erzählt, dass er sich über den Fisch beschwert habe und ihn nicht essen wollte. Darüber hat er gesprochen. Es gab keine Probleme beim Aufwärmen, das Spiel begann, alles war okay", so Cosic.
"Der Film läuft immer wieder in meinem Kopf ab. Er gab mir Anweisungen, drehte sich um und irgendwann sah ich, dass er mit dem Schiedsrichter neben den Trainerbänken sprach. Dann ging er zu unserer Bank, wandte sich an die anderen und sagte: 'Mir geht es nicht gut, mir geht es nicht gut.' Dann ist er gestürzt", sagte Cosic dem bosnischen Online-Portal "Faktor".
Mladen Zizovic kollabiert bei Liga-Spiel in Serbien: Partie abgebrochen
Nachdem Zizovic in der 22. Minute kollabierte und zunächst von Rettungskräften in Richtung Krankenhaus abtransportiert wurde, wurde die Begegnung erst einmal fortgesetzt. Allerdings kam für den Trainer jede Hilfe zu spät, er verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Das Spiel lief da zunächst noch weiter.
"Wir sagten, dass wir für ihn spielen würden und ihn mit einem Sieg belohnen wollen. Wir waren nicht konzentriert, wir konnten es kaum glauben, aber wir wollten ihn nicht enttäuschen. Wir glaubten daran, dass er zurückkäme und wieder bei uns sein würde und dass wir den Sieg feiern würden", erzählte Cosic.
Der Schiedsrichter erhielt die Todesmeldung noch vor der Halbzeit und brach die Begegnung umgehend ab. Daraufhin sanken zahlreiche Spieler mit Tränen auf dem Spielfeld zu Boden und trauerten um Zizovic.
Für ihn war es erst das dritte Pflichtspiel als Cheftrainer des FK Radnicki 1923 Kragujevac. Er übernahm das Amt erst am 22. Oktober 2025.