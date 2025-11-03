Tödliche Tragödie um Trainer Mladen Zizovic. Der 44-Jährige verstarb nach einem Zusammenbruch während eines Erstliga-Spiels seines Teams in Serbien. Nun gibt es neue Details. Am Montagabend ereignete sich im serbischen Fußball ein tödlicher Vorfall bei der Partie in der ersten Liga zwischen dem FK Mladost Lucani und dem FK Radnicki 1923 Kragujevac. Der Trainer der Gäste, Mladen Zizovic, brach während des Spiels zunächst zusammen. Wenige Minuten später verstarb der Bosnier im Alter von nur 44 Jahren. "Mit tiefster Trauer teilen wir der Öffentlichkeit, Fans und Sportfreunden mit, dass unser Cheftrainer Mladen Zizovic beim heutigen Spiel zwischen Mladost und Radnicki 1923 in Lucani gestorben ist", hieß es in einem Statement des Klubs auf "Facebook"

Zizovic beschwerte sich über Fisch beim Mittagessen Radnicki-Verteidiger Mehmed Cosic hat nun von einem Vorfall beim Mittagessen des Teams berichtet. "Sie haben erzählt, dass er sich über den Fisch beschwert habe und ihn nicht essen wollte. Darüber hat er gesprochen. Es gab keine Probleme beim Aufwärmen, das Spiel begann, alles war okay", so Cosic. "Der Film läuft immer wieder in meinem Kopf ab. Er gab mir Anweisungen, drehte sich um und irgendwann sah ich, dass er mit dem Schiedsrichter neben den Trainerbänken sprach. Dann ging er zu unserer Bank, wandte sich an die anderen und sagte: 'Mir geht es nicht gut, mir geht es nicht gut.' Dann ist er gestürzt", sagte Cosic dem bosnischen Online-Portal "Faktor".

