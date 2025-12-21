WM 2026 - "Ancelotti, hilf uns": Neymar glaubt an Teilnahme und Titel

Trotz konstanter Verletzungspausen, einer mehr als mäßigen Saison und einer bevorstehenden Knie-OP hat Brasiliens Fußballstar Neymar seine Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde im kommenden Jahr nicht aufgegeben.

"Wir werden alles tun, um diesen WM-Titel nach Brasilien zu holen. Das Mögliche und das Unmögliche. Im Juli könnt ihr mich zur Rede stellen", sagte der 33-Jährige auf einer Show-Bühne.

Als Gast eines Konzerts richtete der Stürmer, der bei den letzten drei WM-Turnieren mit der Mission "Hexa" (WM-Triumph Nummer sechs) gescheitert war, gar eine Botschaft an Selecao-Coach Carlo Ancelotti: "Hallo, Ancelotti, hilf uns, ja?", rief Neymar in die jubelnde Menge. Neymar bettelte dabei indirekt um seine erste Berufung unter dem italienischen Startrainer. Ende März stehen die letzten Härtetests gegen Kroatien und Frankreich an.

Obwohl Neymar mit fünf Toren in seinen letzten vier Ligaspielen großen Anteil am Klassenverbleib vom brasilianischen Erstligisten FC Santos hatte, konnte er über die gesamte Saison nie die von Ancelotti geforderte 100-prozentige Fitness nachweisen. Zudem wird sich der ehemalige Profi vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain noch in den kommenden Tagen einer Arthroskopie im linken Knie unterziehen, sodass sein Kampf um einen Platz im WM-Kader auch zu einem Wettlauf gegen die Zeit wird.