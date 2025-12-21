- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

WM 2026 - "Ancelotti, hilf uns": Neymar glaubt an Teilnahme und Titel

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 08:56 Uhr
  • SID

Trotz konstanter Verletzungspausen, einer mehr als mäßigen Saison und einer bevorstehenden Knie-OP hat Brasiliens Fußballstar Neymar seine Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde im kommenden Jahr nicht aufgegeben.

"Wir werden alles tun, um diesen WM-Titel nach Brasilien zu holen. Das Mögliche und das Unmögliche. Im Juli könnt ihr mich zur Rede stellen", sagte der 33-Jährige auf einer Show-Bühne.

Als Gast eines Konzerts richtete der Stürmer, der bei den letzten drei WM-Turnieren mit der Mission "Hexa" (WM-Triumph Nummer sechs) gescheitert war, gar eine Botschaft an Selecao-Coach Carlo Ancelotti: "Hallo, Ancelotti, hilf uns, ja?", rief Neymar in die jubelnde Menge. Neymar bettelte dabei indirekt um seine erste Berufung unter dem italienischen Startrainer. Ende März stehen die letzten Härtetests gegen Kroatien und Frankreich an.

Obwohl Neymar mit fünf Toren in seinen letzten vier Ligaspielen großen Anteil am Klassenverbleib vom brasilianischen Erstligisten FC Santos hatte, konnte er über die gesamte Saison nie die von Ancelotti geforderte 100-prozentige Fitness nachweisen. Zudem wird sich der ehemalige Profi vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain noch in den kommenden Tagen einer Arthroskopie im linken Knie unterziehen, sodass sein Kampf um einen Platz im WM-Kader auch zu einem Wettlauf gegen die Zeit wird.

- Anzeige -
- Anzeige -
Weitere Inhalte
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 19.12.2025
  • 15:51 Uhr
imago images 1069184184
News

Kane über WM: "Die Fans sehen uns als Titelanwärter!"

  • 19.12.2025
  • 13:35 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 19.12.2025
  • 08:36 Uhr
Fans Elfenbeinküste
News

WM 2026: Einreiseverbot für Fans von Deutschland-Gegner

  • 18.12.2025
  • 16:33 Uhr
imago images 0711085781
News

Müssen Fans auch für das Public Viewing zahlen?

  • 18.12.2025
  • 15:58 Uhr
Nigeria hofft doch noch auf eine WM-Chance
News

WM 2026 - Beschwerde von Nigeria: Muss DR Kongo um seine mögliche Teilnahme fürchten?

  • 18.12.2025
  • 10:49 Uhr
Die FIFA wertet drei Spiele Malaysias mit 0:3
News

Malaysias Einbürgerungsskandal: Drei Mal 0:3!

  • 17.12.2025
  • 15:58 Uhr
Die FIFA will eine Rekordsumme bei der WM ausschütten
News

727 Millionen: FIFA will Rekord-Summe bei WM ausschütten

  • 17.12.2025
  • 14:29 Uhr
WM 2026
News

WM 2026: FIFA bietet günstigere Tickets für treueste Fans

  • 16.12.2025
  • 19:13 Uhr
Infantino (r.) an der Seite des US-Präsidenten
News

WM 2026: Social-Media-Pläne der USA "absolut inakzeptabel"

  • 16.12.2025
  • 15:43 Uhr