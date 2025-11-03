Fussball
Serbien: Trainer Mladen Zizovic verstirbt nach Zusammenbruch während des Spiels
- Veröffentlicht: 03.11.2025
- 21:36 Uhr
- ran.de
Tödliche Tragödie um Trainer Mladen Zizovic. Der 44-Jährige verstarb nach einem Zusammenbruch während eines Erstliga-Spiels seines Teams in Serbien.
Am Montagabend ereignete sich im serbischen Fußball ein tödlicher Vorfall bei der Partie in der ersten Liga zwischen dem FK Mladost Lucani und dem FK Radnicki 1923 Kragujevac.
Der Trainer der Gäste, Mladen Zizovic, brach während des Spiels zunächst zusammen. Wenige Minuten später verstarb der Bosnier im Alter von nur 44 Jahren.
"Mit tiefster Trauer teilen wir die Öffentlichkeit, Fans und Sportfreunde mit, dass unser Cheftrainer Mladen Zizovic beim heutigen Spiel zwischen Mladost und Radnicki 1923 in Lucani gestorben ist", hieß es in einem Statement des Klubs auf "Facebook"
Mladen Zizovic kollabiert bei Liga-Spiel in Serbien: Partie abgebrochen
Nachdem Zizovic in der 22. Minute kollabierte und zunächst von Rettungskräften in Richtung Krankenhaus abtransportiert wurde, wurde die Begegnung erst einmal fortgesetzt. Allerdings kam für den Trainer jede Hilfe zu spät, er verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.
Der Schiedsrichter erhielt die Todesmeldung noch vor der Halbzeit und brach die Begegnung umgehend ab. Daraufhin sanken zahlreiche Spieler mit Tränen auf dem Spielfeld zu Boden und trauerten um Zizovic.
Für ihn war es erst das dritte Pflichtspiel als Cheftrainer des FK Radnicki 1923 Kragujevac. Er übernahm das Amt erst am 22. Oktober 2025.