Serbien: Trainer Mladen Zizovic verstirbt nach Zusammenbruch während des Spiels

Tödliche Tragödie um Trainer Mladen Zizovic. Der 44-Jährige verstarb nach einem Zusammenbruch während eines Erstliga-Spiels seines Teams in Serbien.

Am Montagabend ereignete sich im serbischen Fußball ein tödlicher Vorfall bei der Partie in der ersten Liga zwischen dem FK Mladost Lucani und dem FK Radnicki 1923 Kragujevac.

Der Trainer der Gäste, Mladen Zizovic, brach während des Spiels zunächst zusammen. Wenige Minuten später verstarb der Bosnier im Alter von nur 44 Jahren.

"Mit tiefster Trauer teilen wir die Öffentlichkeit, Fans und Sportfreunde mit, dass unser Cheftrainer Mladen Zizovic beim heutigen Spiel zwischen Mladost und Radnicki 1923 in Lucani gestorben ist", hieß es in einem Statement des Klubs auf "Facebook"