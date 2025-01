Serie A: Bergamo spielt auch gegen Juve unentschieden

Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hat im Titelkampf in Italiens Serie A erneut einen kleinen Rückschlag erlitten und mit dem dritten Unentschieden in Folge weiter an Boden auf Spitzenreiter SSC Neapel verloren. Bergamo kam gegen Rekordmeister Juventus Turin zu einem 1:1 (0:0) und hat als Tabellendritter nun vier Punkte Rückstand.