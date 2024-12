Serie A: Bove nach Zusammenbruch "wach und orientiert"

Vorsichtige Entwarnung bei Edoardo Bove: Nach seinem plötzlichen Zusammenbruch ohne Fremdeinwirkung im Spitzenspiel der Serie A ist der 22-Jährige "wach, bei Bewusstsein und orientiert", wie sein Klub AC Florenz am Montag mitteilte. Eine "akute Schädigung des zentralen Nerven- und des Herzkreislauf-Systems" könne ausgeschlossen werden.

"Er hat mit seiner Familie, dem Vereinsmanagement, dem Trainer und seinen Teamkollegen gesprochen, die alle sofort zu ihm eilten, als sie die gute Nachricht hörten", fügte die Fiorentina hinzu. "In den nächsten Tagen werden weitere Tests durchgeführt, um herauszufinden, was zu der kritischen Situation geführt hat."

Auch auf Wunsch Boves wird Florenz am Mittwoch zum Pokalspiel gegen Empoli antreten. "Er hat seine Mitspieler überzeugt, am Mittwoch zu spielen, also werden wir das tun, denn wir wollen wieder zum normalen Leben zurückkehren", sagte Fiorentinas Generaldirektor Alessandro Ferrari vor dem Krankenhaus.

In den sozialen Netzwerken hatten zuvor zahlreiche Personen Bove ihre Unterstützung ausgedrückt. Robin Gosens, der bei der Erstversorgung half, schrieb: "Kämpfen, Bruder". Auch FIFA-Chef Gianni Infantino meldete sich zu Wort: "Die große Familie des Weltfußballs ist geschlossen an deiner Seite."

Das Spiel gegen Inter Mailand wurde beim Stand von 0:0 unterbrochen, wenig später dann offiziell abgebrochen. Die Partie soll zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt wiederholt oder fortgesetzt werden.