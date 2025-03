Serie A: Hummels feiert erfolgreiches Startelf-Comeback

Mats Hummels hat bei seinem Startelf-Comeback mit der AS Rom den Höhenflug in der italienischen Serie A fortgeführt. Beim FC Empoli gewannen die Römer mit 1:0 (1:0) und damit zum sechsten Mal in Serie. Der Hauptstadtklub schob sich auf den siebten Rang vor, die Plätze für die internationalen Wettbewerbe sind wieder in Reichweite.