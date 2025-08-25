Serie A: Inter startet mit Kantersieg

Inter Mailand hat seine Meisterschaftsambitionen bereits zum Saisonauftakt eindrucksvoll unterstrichen. Der Champions-League-Finalist des Vorjahres gewann am Montagabend mühelos mit 5:0 (2:0) gegen den FC Turin und setzte sich damit zum Abschluss des ersten Spieltags in der italienischen Serie A an die Tabellenspitze.

Alessandro Bastoni (18.), der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (36., 62.), Lautaro Martinez (52.) und Ange-Yoan Bonny (72.) trafen zum hochverdienten Sieg für Inter. Der deutsche Nationalspieler Yann Bisseck saß beim Torfestival seiner Teamkollegen über 90 Minuten auf der Bank.

Der neue Trainer Cristian Chivu feierte bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte damit einen überaus gelungenen Einstand. Der Rumäne, der mit Inter als Spieler sowohl in der Königsklasse als auch dreimal in der Liga triumphiert hatte, war nach dem enttäuschenden Saisonende auf Simone Inzaghi gefolgt. Der Klub hatte erst knapp die Meisterschaft verpasst, kurz darauf setzte es die bittere Klatsche im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (0:5).