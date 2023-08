Serie A: Meister Neapel vor schwieriger Saison

Anzeige

Der Jubel der Napoli-Tifosi ist noch allgegenwärtig, aber die neue Saison in der italienischen Fußball-Serie-A wird für Titelverteidiger SSC Neapel nicht einfach. Mit dem Duell gegen Aufsteiger Frosinone Calcio am Samstagabend starten die Neapolitaner in die 120. Serie-A-Saison, in der sie ihren Titel erfolgreich verteidigen wollen. Die Vorzeichen sind allerdings nicht allzu rosig.

Der neue französische Coach Rudi Garcia muss Meister-Coach Luciano Spalletti, der italienischer Nationalcoach werden soll, nach dessen überraschendem Rücktritt ersetzen. Kann er ähnlich taktisch flexibel wie Spalletti agieren?

Zwar konnte Neapel den Weggang des nigerianischen Stürmers Victor Osimhen und von Spielmacher Chwitscha Kwaratschchelia verhindern, der Klub muss jedoch auf den zu Bayern München gewechselten südkoreanischen Innenverteidiger Min-Jae Kim verzichten.

Auch Sportchef Cristiano Giuntoli trennte sich vom Klub am Vesuv und wechselte zum Konkurrenten Juventus Turin. Giuntoli soll die Alte Dame nach den Schwierigkeiten der vergangenen Monate wieder auf Erfolgskurs bringen.

Wegen Bilanzfälschung wurde Juve für den Europacup gesperrt. Der italienische Rekordmeister schloss die letzte Saison nach dem Abzug von zehn Punkten auf Platz sieben ab.

Nach dem Rücktritt seines langjährigen Präsidenten Andrea Agnelli im vergangenen Januar droht Juventus eine weitere schwierige Saison, in der der Klub die harte Konkurrenz der Rivalen Inter Mailand und AC Mailand zu spüren bekommen wird.

Inter verstärkte sich gleich doppelt aus der Bundesliga mit Marcus Thuram aus Mönchengladbach und Yann Sommer vom FC Bayern. Die Lombarden verpflichteten auch Yann Aurel Bisseck, Kapitän der deutschen U21-Nationalelf. Der ehemalige Kölner wechselte vom dänischen Erstligisten Aarhus zu Inter Mailand und erhielt dort einen Fünfjahresvertrag.

Der Ex-Bremer Marko Arnautovic kehrte nach zehn Jahren zu den Nerazzurri zurück, nachdem er FC Bologna verlassen hat. Inter muss jedoch auf Nationalspieler Roben Gosens verzichten, der sich Union Berlin angeschlossen hat.

Inters Stadtrivale Milan schloss die Vorsaison 20 Punkte hinter Napoli auf Platz fünf ab. Die Rossoneri haben im Sommer den zu Newcastle United gewechselten Mittelfeldspieler Sandro Tonali verloren. Dafür stockte der Klub seinen Kader unter anderem mit dem Ex-Dortmunder Christian Pulisic vom FC Chelsea auf.

Bei Milan steht auch der Ex-Schalker Malick Thiaw unter Vertrag, der in der neuen Spielzeit eine wichtige Rolle in der Abwehr spielen könnte und sich für die Heim-EM bei Bundestrainer Hansi Flick empfehlen will.