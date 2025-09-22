Serie A: Neapel weiter ohne Punktverlust

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel hat seine makellose Bilanz in der Serie A weiter ausgebaut und den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Gegen den Aufsteiger Pisa SC siegte das Team von Trainer Antonio Conte zum Abschluss des vierten Spieltags am Montagabend nicht ohne Mühe mit 3:2 (1:0), als einzige Mannschaft im italienischen Oberhaus haben die Süditaliener noch keinen einzigen Punkt abgegeben.

Billy Gilmour (39.), Leonardo Spinazzola (73.) und Lorenzo Lucca (82.) festigten mit ihren Toren Napolis Tabellenführung, Juventus Turin liegt zwei Punkte zurück. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch M'Bala Nzola (60., Handelfmeter) und späte Anschlusstreffer von Lorran (90.) war dagegen nicht genug für den Aufsteiger aus Pisa, der mit nur einem Punkt auf dem 19. Tabellenplatz steht.