Serie-A-Spiel Bergamo gegen Como nach Starkregen verlegt

Nach Starkregen ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft am Montagabend die Begegnung zwischen Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo und Aufsteiger Como 1907 wegen Unbespielbarkeit des Platzes um 24 Stunden verschoben worden. Die Entscheidung für eine Neuansetzung am Dienstag (20.45 Uhr) fiel kurz vor dem geplanten Anpfiff nach einer letzten Begehung des mit Pfützen übersäten und völlig durchweichten Spielfeldes durch das Schiedsrichter-Gespann. Noch unmittelbar zuvor hatten die Spieler beider Mannschaften sich aufgewärmt.