Sevilla-Ultras gegen Ramos-Rückkehr

Der spanische Fußball-Star Sergio Ramos stößt bei der Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Sevilla auf die Ablehnung der treuesten Fans des Europa-League-Siegers. Die Ultra-Gruppierung Biris Norte verurteilte die Verpflichtung des 37-Jährigen in einer Erklärung am Dienstag. Der hoch dekorierte Verteidiger hatte am Montag einen Vertrag bis 2024 bei dem Verein aus Andalusien unterschrieben, den er 2005 in Richtung Real Madrid verlassen hatte.

Die Anhänger erklärten, sie unterstützten Handlungen nicht, die "gegen die Prinzipien und die Würde des FC Sevilla verstoßen". Gleichzeitig betonten sie, es dürfe wegen der Verpflichtung keine Beleidigungen geben.

"Unser Antrieb sind nicht Hass oder Groll, sondern Liebe und Stolz für unseren Verein, seine Geschichte und seine Fans", hieß es in der Erklärung, die sich "insbesondere an den Vorstand" wandte. "Sevilla sind wir (alle Fans), nicht diejenigen, die sich in einem Büro an einen Sessel klammern, um weiter auf Kosten Sevillas zu leben", schrieben die Ultras.

Der "bloße Vorschlag" des Ramos-Transfers zeuge von einem "Mangel an Respekt gegenüber den Werten" des Klubs. Die Verpflichtung diene lediglich "den Interessen von Managern, die weder verstehen noch begreifen, was den FC Sevilla so großartig macht".

Ramos hatte seine Rückkehr als "Traum" bezeichnet und sich bei den Anhängern entschuldigt für seinen schmutzigen Abschied vor 18 Jahren. Seitdem hatte er sich immer wieder mit den Fans angelegt.