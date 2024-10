Sieben Millionen sehen DFB-Sieg in Bosnien

Die wiedergefundene Begeisterung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft scheint auch drei Monate nach der Heim-EM anzuhalten. Das 2:1 des DFB-Teams in Bosnien und Herzegowina sahen am Freitagabend bis zu 7,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies teilte der übertragende Sender RTL am Samstag mit.