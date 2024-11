Eintracht Frankfurt vs. FC Midtjylland: SGE bleibt in Europa ungeschlagen

Eintracht Frankfurt siegt beim FC Midtjylland und stellt einen Rekord in der Europa League ein. Das Achtelfinale haben die Hessen fest im Blick.

Eintracht Frankfurt hat seinen Siegeszug auch in der Europa League fortgesetzt und liegt weiter voll auf Achtelfinal-Kurs.

Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga gewann mit dem 2:1 (1:0) beim FC Midtjylland aus Dänemark sein sechstes Pflichtspiel in Serie. Im Europacup sind die Chancen auf die K.o.-Runde nach vier Siegen aus fünf Partien bestens, die Eintracht ist punktgleich mit Tabellenführer Lazio Rom und darf dazu in der Liga Rekordmeister Bayern München jagen.

Der schwedische Youngster Hugo Larsson brachte das Team von Dino Toppmöller in der 7. Minute in Führung, nach einem unglücklichen Eigentor von Nnamdi Collins (48.) traf Omar Marmoush per Handelfmeter (57., nach Videobeweis).

Frankfurt scheint aktuell nicht zu stoppen, trotz regelmäßiger Rotation in der Startelf in drei Wettbewerben blieben die Adlerträger in den letzten acht Pflichtspielen ungeschlagen und verloren erst zweimal in dieser Spielzeit. In der Europa League ist die Eintracht seit 18 Spielen ungeschlagen und stellte damit den Rekord von Chelsea ein.