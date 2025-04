Sieg gegen Forest: City erneut im FA-Cup-Finale

Manchester City kann eine enttäuschende Fußball-Saison in England doch noch mit einem Titelgewinn beenden. Der Meister zog am Sonntag mit einem 2:0 (1:0) gegen Nottingham Forest zum dritten Mal in Folge ins FA-Cup-Finale ein - und wurde kurioserweise parallel in der Premier League vom FC Liverpool entthront. Gegner im Pokal-Endspiel ist am 17. Mai erneut in Wembley Crystal Palace.