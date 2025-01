Havertz verschießt im FA Cup: Arsenal verliert Elfmeterkrimi gegen Manchester United

Der Angreifer verschoss beim Drittrunden-Aus im FA Cup der Londoner am Sonntag gegen Titelverteidiger Manchester United als einziger Schütze im Elfmeterschießen, der Rekordmeister siegte mit 5:3. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden, in der Verlängerung fielen keine Tore.

Nationalspieler Kai Havertz ist in einem Pokalkrimi mit dem FC Arsenal zur tragischen Figur geworden.

ManUniteds Torhüter Altay Bayindir parierte Havertz' Versuch stark. Der Türke hatte bereits in der regulären Spielzeit einen Foulelfmeter von Martin Ödegaard gehalten. Seit der Gelb-Roten Karte für Diogo Dalot in der 61. Minute hatte Arsenal lange in Überzahl agiert.

United-Kapitän Bruno Fernandes (52.) brachte den Rekordmeister in Führung. Die Überzahl nutzte Arsenal schnell, Gabriel (63.) glich prompt für die Gunners aus. Ödegaard (72.) verpasste vom Punkt die Führung. Anschließend drückte Arsenal auf den Sieg. Doch die Gäste konnten sich ins Elfmeterschießen retten.

Havertz erwischte einen gebrauchten Tag. Bereits vor seinem verschossenen Elfmeter hatte der 25-Jährige gute Gelegenheiten vergeben.