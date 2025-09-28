Sieg in Unterzahl: Milan stürzt Spitzenreiter Napoli

Der 19-malige italienische Fußball-Meister AC Mailand hat in der Serie A Spitzenreiter SSC Neapel gestürzt. In Unterzahl rettete Milan am Sonntagabend im Spitzenspiel des fünften Spieltags einen 2:1 (2:0)-Erfolg ins Ziel und übernahm mit 12 Punkten Platz eins vom nun punktgleichen Napoli.

Die AS Rom auf Platz drei steht nach einem 2:0 (1:0) am Sonntag gegen Hellas Verona ebenfalls bei 12 Zählern. Nationalspieler Robin Gosens kam mit der AC Florenz bei Aufsteiger Pisa SC nicht über ein 0:0 hinaus. Die noch sieglose Fiorentina ist mit nur drei Punkten Tabellen-15., Pisa liegt mit zwei Punkten auf Rang 19.

In San Siro führte Milan nach Treffern von Alexis Saelemaekers (3.) und des Ex-Dortmunders Christian Pulisic (31.) vermeintlich komfortabel. Doch nach der Roten Karte für Pervis Estupiñán wurde es spannend. Kevin De Bruyne (60.) sorgte schnell für den Anschlusstreffer, doch mehr wollte dem bisherigen Spitzenreiter nicht mehr gelingen.