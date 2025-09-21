Sorgen um Popp: Wolfsburg rettet sich spät in Köln

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga mit Ach und Krach einen weiteren Patzer abgewendet. Beim 1. FC Köln fuhren die Wölfinnen erst in der Nachspielzeit einen 2:1 (1:1)-Sieg ein. Das Wiedersehen mit der langjährigen Abwehrchefin Marina Hegering endete allerdings mit Sorgen um Alexandra Popp.

Die langjährige Nationalspielerin krachte kurz vor dem Ende der Partie mit Hegering zusammen und musste ausgewechselt werden. Mit einem dick bandagierten rechten Sprunggelenk wurde die 34-Jährige humpelnd in die Katakomben geführt. Hegering kehrte auf den Platz zurück.

Dank des späten Treffers von Camilla Küver (90.+6) sprang der VfL in die Spitzengruppe hinter Tabellenführer SC Freiburg, Doublesieger Bayern München und Überraschungsteam Werder Bremen auf Platz vier. Am ersten Spieltag hatte es noch ein ernüchterndes 3:3 gegen den Aufsteiger Hamburger SV gegeben.

Carlotta Imping (38.) traf zunächst sehenswert aus der Distanz für die aufmüpfigen Kölnerinnen, die ihren ersten Punkt verpassten. Lineth Beerensteyn glich noch vor der Pause aus kurzer Distanz aus (45.), ehe Küven nach einer Ecke für das glückliche Ende sorgte.