Spalletti schreibt Final Four noch nicht ab

Der italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti hat den Einzug ins Final Four der Nations League trotz der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Deutschland noch nicht abgeschrieben. "Der Charakter der Mannschaft ist sehr gut, das wird uns in Dortmund noch stärker machen", sagte Spalletti nach dem 1:2 (1:0) in Mailand mit Blick auf das Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im ausverkauften Signal Iduna Park.