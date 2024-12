Spanien: FC Valencia entlässt Trainer Ruben Baraja

Der abstiegsbedrohte FC Valencia hat seinen Trainer Ruben Baraja nach fünf Partien in der spanischen Fußball-Liga nacheinander ohne Sieg entlassen. Die Trennung von der Vereinslegende, die mit Valencia zweimal spanischer Meister (2002, 2004) sowie UEFA-Cup-Sieger (2004) geworden ist, verkündete der Klub am Montag.

"Die Dynamik der Ergebnisse in dieser Saison hat eine Entscheidung erforderlich gemacht, die sehr schwer zu treffen war, die aber mit dem Ziel getroffen wurde, die Situation umzukehren und bessere Ergebnisse zu erzielen", hieß es in einem Statement. Aktuell steht der Verein, der seit 1987 in La Liga spielt, mit zwölf Punkten aus 17 Spielen auf dem vorletzten Rang.

Baraja (49) hatte Valencia im Februar 2023 übernommen, vor dem Abstieg bewahrt und in der Saison 2023/24 auf Platz neun geführt.